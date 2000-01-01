Приведите дроби к общему знаменателю а)1\6 и 1\9; б) 5\18 и 2\3 в) 3\4 и 5\3

Математика

Приведите дроби к общему знаменателю а)1\6 и 1\9; б) 5\18 и 2\3 в) 3\4 и 5\3

Автор: Гость