На белой скатерти снегов видны следы рыси.От елки к елке прыгает шустрая белка.На ??ерезе лежат пушистые шапки снега.Ветки пригнулись к земле от такой тяжести.Мы побывали в музее и театре.На билете были указаны дата,ряд и место...

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На белой скатерти снегов видны следы рыси.От елки к елке прыгает шустрая белка.На ??ерезе лежат пушистые шапки снега.Ветки пригнулись к земле от такой тяжести.Мы побывали в музее и театре.На билете были указаны дата,ряд и место.Дети повесят скворечники на высоком тополе, на молодом клене.Сказка- торжество народной мудрости, храбрости и честности.ПРОВЕРИТЬ ПРАВОПИСАНИЕ,ДОКАЖИТЕ С ПОМОЩЬЮ СХЕМ ПОСТАНОВКУ ЗАПЯТЫХ В ПОСЛЕДНИХ ДВУХ ПРЕДЛОЖЕНИЯХ.
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