Краткая запись. На клумбах около школы вырастили 48 красных роз,а жёлтых - на 18 роз меньше.Сколько роз вырастили школьники? помогите пожалуйста!
Математика
Краткая запись. На клумбах около школы вырастили 48 красных роз,а жёлтых - на 18 роз меньше.Сколько роз вырастили школьники? помогите пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
48-18= 30 желтых роз 48+30= 78 всего роз вырастили
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