Краткая запись. На клумбах около школы вырастили 48 красных роз,а жёлтых - на 18 роз меньше.Сколько роз вырастили школьники? помогите пожалуйста!

Математика

Краткая запись. На клумбах около школы вырастили 48 красных роз,а жёлтых - на 18 роз меньше.Сколько роз вырастили школьники? помогите пожалуйста!

Автор: Гость