Краткий доклад о Иннокентий 2
История
Краткий доклад о Иннокентий 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Инноке́нтий II (лат. Innocentius PP. II; в миру Григорио Папарески деи Гвидони, итал. Gregorio Papareschi; ? — 24 сентября 1143) — папа римский с 14 февраля 1130 по 24 сентября 1143.
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