Краткий доклад о Иннокентий 2

Гость: Гость:

Инноке́нтий II (лат. Innocentius PP. II; в миру Григорио Папарески деи Гвидони, итал. Gregorio Papareschi; ? — 24 сентября 1143) — папа римский с 14 февраля 1130 по 24 сентября 1143.