краткий отзыв о сказке Спящая царевна Жуковского

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Эта сказка совсем не похожа на иностранную сказку Шарля Перро. Тут королеве помог краб, злую фею звали по-другому и были другие отличия. Но мне было от этого было еще более интересно читать. Я люблю читать о феях, о том, как все друг другу помогают, о том, что есть добро и зло