Краткий пересказ рассказа толстого лев и собачка
Литература
Краткий пересказ рассказа толстого лев и собачка
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В Лондоне показывали диких зверей и за смотренья брали деньги или собаками или кошками на корм диким зверям.Одному человеку захотелось по глядеть зверей он ухватил собачонку на улице и принёс её в зверинец . его пустили смотреть а собачонку взяли и бросили в зверинец на съеденье ко льву. собака поджала хвост и прижалась в угол клетки но лев не стал её есть он просто подошёл и понюхал её. но черз несколько дней собака умерла. лев не чего не хотел он не ел и стал худым и потом и лев умер лев делился с собачкой мясом они играли вместе и собака очень сильно заболела.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Представьте в виде степени числа: 1) (-а^5)^4; 2)x^4x^3; 3)((а^3)^2)^5; 4)(-а^6)^7*(-а^3)^3:а^15; 5)а^24:(а^8)^2*а^13
Окружающий мир
Математика
Запиши числа: 7 десятков тысяч 3 единицы тысяч 8 сотен 5 десятков 17 единиц II класса и 25 единиц I класса 585 тысяч 246 единиц
Математика