Краткий пересказ рассказа толстого лев и собачка

Гость: Гость:

В Лондоне показывали диких зверей и за смотренья брали деньги или собаками или кошками на корм диким зверям.Одному человеку захотелось по глядеть зверей он ухватил собачонку на улице и принёс её в зверинец . его пустили смотреть а собачонку взяли и бросили в зверинец на съеденье ко льву. собака поджала хвост и прижалась в угол клетки но лев не стал её есть он просто подошёл и понюхал её. но черз несколько дней собака умерла. лев не чего не хотел он не ел и стал худым и потом и лев умер лев делился с собачкой мясом они играли вместе и собака очень сильно заболела.