От того-то в словах у меня,так загадочно много огней я закат не погасшего дня я пот??мок могучих царей 2.Ты видел ни как воздушно светит в сумерках звезда,как перед нею вместе с нею дышит вечером вода.3.Кончались волны сшитые ш...

Гость: Гость:

От того- то в словах у меня так загадочно много огней, я закат не погасшего дня, я потомок могучих царей . 2. Ты видел, ни как воздушно светит в сумерках звезда, как перед нею вместе с нею дышит вечером вода.3.Кончались волны, сшитые шелками(прич. Об. Волнистой линией), лиловым, красным, желтым, золотым и, проблистав над синью янтарями(дееприч. Об. Точка тире), сгущало небо свой жемчужный дым. 4. Искусство – это историческая энциклопедия человеческих страстей, желаний, взлетов и падений духа, самоотверженности и мужества, поражений и побед.(однородные доп. пунктиром)сказуемое выделено, подлежащее подчеркнуто