От того-то в словах у меня,так загадочно много огней я закат не погасшего дня я пот??мок могучих царей 2.Ты видел ни как воздушно светит в сумерках звезда,как перед нею вместе с нею дышит вечером вода.3.Кончались волны сшитые ш...
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От того-то в словах у меня,так загадочно много огней я закат не погасшего дня я пот??мок могучих царей 2.Ты видел ни как воздушно светит в сумерках звезда,как перед нею вместе с нею дышит вечером вода.3.Кончались волны сшитые шелками,лиловым,красным,желтым,золотым и проблестав над синью янтарями сгущало небо свой жемчужный дым.4.Искусство-это историческая энциклопедия человеческих страстей желаний взлетов и падений духа самоотверженности и мужества поражений и побед. Пожалуйста ,нужно расставить во всех предложениях запятые и разобрать предложения (подлежащ сказуемое чем осложнено и.т.д)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
От того- то в словах у меня так загадочно много огней, я закат не погасшего дня, я потомок могучих царей . 2. Ты видел, ни как воздушно светит в сумерках звезда, как перед нею вместе с нею дышит вечером вода.3.Кончались волны, сшитые шелками(прич. Об. Волнистой линией), лиловым, красным, желтым, золотым и, проблистав над синью янтарями(дееприч. Об. Точка тире), сгущало небо свой жемчужный дым. 4. Искусство – это историческая энциклопедия человеческих страстей, желаний, взлетов и падений духа, самоотверженности и мужества, поражений и побед.(однородные доп. пунктиром)сказуемое выделено, подлежащее подчеркнуто
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