Краткое сочинение по русскому языку 5-7 предложений на тему Под водой

Гость: Гость:

Моря и океаньі полньіє єкзотичньі,удивительньіх существ,и больших,и мальіх.Обитатили моря приспособленьі жьіть под водой,извлекать кислород из водной толщи,добьівать себе пищюв єтой стихии.Живут,например серьіи китьі. Водньій мир уникальньій и интересньій.