Краткое сочинение по русскому языку 5-7 предложений на тему Под водой
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Краткое сочинение по русскому языку 5-7 предложений на тему Под водой
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моря и океаньі полньіє єкзотичньі,удивительньіх существ,и больших,и мальіх.Обитатили моря приспособленьі жьіть под водой,извлекать кислород из водной толщи,добьівать себе пищюв єтой стихии.Живут,например серьіи китьі. Водньій мир уникальньій и интересньій.
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