Задача 217 Срочно!!!!!!!!

Математика
Задача 217 Срочно!!!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)100-25=75 руб.- гвоздики без упаковки 2)75/5=15 руб. - 1 гвоздика
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