Найди значения выражений в) 12.8 *0,25:(0.125-3/4)=..по действиям ,г)(1.5+2 2/3+3 3/4)*3.6 --------------------- 15 1/8 :2-14
Математика
Найди значения выражений в) 12.8 *0,25:(0.125-3/4)=..по действиям ,г)(1.5+2 2/3+3 3/4)*3.6 --------------------- 15 1/8 :2-14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)1 действие в скобках т.е 0,125-3/4=0,625 2действие 12.8•0,25=3,2 3 действие 3,2/0,625=5,16 Ответ:5,16
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