На сколько сумма чисел 16целых 3/5 и 17целых7/10 больше разности чисел 25целых5/8 и 18целы??3/4

Математика

На сколько сумма чисел 16целых 3/5 и 17целых7/10 больше разности чисел 25целых5/8 и 18целы??3/4

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