На сколько сумма чисел 16целых 3/5 и 17целых7/10 больше разности чисел 25целых5/8 и 18целы??3/4
Математика
На сколько сумма чисел 16целых 3/5 и 17целых7/10 больше разности чисел 25целых5/8 и 18целы??3/4
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
РЕШЕНИЕ Вычисляем сумму 16 3/5 + 17 7/10 = 34 3/10 Вычисляем разность 25 5/8 - 18 3/4 = 6 7/8 Вычисляем ответ 34 3/10 - 6 7/8 = 27 17/40 - больше на - ОТВЕТ
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