Краткое содержание(Для читательского дневника) 5 рассказов Чехова(Не пьесы)

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Рассказ ,, Ванька" Написанный с необычайной трогательностью рассказ о том, как 9-летний мальчик, отданный из деревни на учёбу к московскому сапожнику, писал письмо домой деду. Ванька слёзно жаловался, что на новом месте его обижают хозяева и подмастерья, и просил забрать себя из Москвы домой. Запечатав конверт и написав адрес: «На деревню дедушке, Константину Макарычу», Ванька отнёс его в почтовый ящик и лёг спать, видя в грёзах родное село, деда и собаку Вьюна. Рассказ ,,Злоумышленник " Крестьяне одной деревни рядом с железной дорогой отвинчивали гайки, которыми шпалы крепились к рельсам, делая потом из них грузила для удочек. По своей необразованности они не понимали, что такое отвинчивание может вызвать крушение поезда. Один такой «злоумышленник», Денис Григорьев, был пойман путевым сторожем. Во время допроса судебный следователь никак не мог втолковать Денису, что отсутствие гаек на рельсах может привести к гибели людей. Тёмный Денис лишь уверял, что никогда и не помышлял о смертоубийстве, а гайка хорошо подходит для грузила – и тяжёлая, и дыра есть. А без грузил рыбу ловят одни дураки… Рассказ ,,Невеста" Молодая девушка Надя Шумина богато живёт в провинции и готовится выйти замуж. Однако в последние дни перед свадьбой душу этой невесты охватывает пустота. Под влиянием разговоров с «вечным студентом» Сашей у Нади растёт желание «перевернуть жизнь», устремиться вдаль к прекрасной мечте. Невеста бросает своего жениха Андрея и с сашиной помощью сбегает из дома, от бабушки и матери – поступать на учёбу в Петербурге. Надя и Саша верят: скоро совершится чудесное преображение всего земного бытия и движущей силой этого великого переворота станут просвещённые, образованные люди Рассказ ,,Письмо к ученому соседу" Отставной урядник Войска Донского Василий Семи-Булатов из села Блины-Съедены пишет безграмотное письмо к соседу, известному ученому, который недавно приехал из Петербурга. В строках письма Семи-Булатов выражает преклонение перед наукой, но восстаёт против «неправдоподобных» теорий о происхождении человека от обезьяны и о возможности жизни на Луне. Урядник излагает и важное открытие, которое сделал он сам: день зимою оттого короткий, что сжимается от холода, а ночь удлиняется от тепла горящих светильников и фонарей. Рассказ ,,Толстый и Тонкий" Два прежних гимназических однокашника – толстый Михаил и тонкий Порфирий – случайно встретились через много лет на железнодорожном вокзале и начали рассказывать друг другу о своём житье-бытье. Их разговор начался совсем по-приятельски, но подхалим тонкий, узнав, что его толстый товарищ дослужился до высокого чиновного ранга, стал обращаться к нему «ваше превосходительство» и тянуться в струнку.