Магазин получил учебники английского языка. После того как 856 книг продали, в мага??ине осталось количество книг, равное 1/4 части приданных книг. Сколько всего учебников английского языка получил магазин?
Математика
Магазин получил учебники английского языка. После того как 856 книг продали, в мага??ине осталось количество книг, равное 1/4 части приданных книг. Сколько всего учебников английского языка получил магазин?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)856:4=214 ( к) 1/4 часть 2)856+214=1070 (к) всего ответ :1070
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