Магазин получил учебники английского языка. После того как 856 книг продали, в мага??ине осталось количество книг, равное 1/4 части приданных книг. Сколько всего учебников английского языка получил магазин?

Математика

Магазин получил учебники английского языка. После того как 856 книг продали, в мага??ине осталось количество книг, равное 1/4 части приданных книг. Сколько всего учебников английского языка получил магазин?

Автор: Гость