Зимовщик зимовка озимь зимник зимовать обозначь в словах окончание и корень
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Зимовщик зимовка озимь зимник зимовать обозначь в словах окончание и корень
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Зимовщик. Корень ЗИМ, нулевое окончание. 2. Зимовка. Корень ЗИМ, окончание А. 3. Озимь. Корень ЗИМ, нулевое окончание. 4. Зимник. Корень ЗИМ, нулевое окончание. 5. Зимовать. Корень ЗИМ, окончание ТЬ.
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