Соедените определения значений со словами,подходящими по смыслу,вставляя пропущ??нные слова сам.. больш... Животн.. В мире-... Черн...золото-... Спутник земли-... Последн... День неденли-..... Сам... Высок... Животное-...
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Соедените определения значений со словами,подходящими по смыслу,вставляя пропущ??нные слова сам.. больш... Животн.. В мире-... Черн...золото-... Спутник земли-... Последн... День неденли-..... Сам... Высок... Животное-...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Самое большое животное в мире- слон. Чёрное золото- нефть. Спутник земли- луна. Последний день недели- воскресенье. Самое высокое животное- жираф.
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