Как расшифровывается санпин(или как правильно писать)

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Как расшифровывается санпин(или как правильно писать)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СанПиНПочему так?Является аббревиатурой и расшифровывается - Санитарные Правила и Нормы. Заглавные буквы в сокращении определяются по признакам ведущих слов. СанПиН - это аббревиатура смешанного типа, опорное слово в которой (нормы) женского рода. Согласно правилам русского языка данный тип сокращений не склоняется. Несмотря на это СМИ часто этим правилом пренебрегают. В нормативных документах употребляется СанПиН в сочетании с номером и не склоняется, либо используется расшифровка. Вот
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