В чем сходства и отличия клеток грибов от клеток растений и животных??

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Грибная клетка отличается от клеток других растений не только по форме, но и, так сказать, по содержанию. Очень уж необычен у этой клетки химический состав. Оболочку ее составляет не обыкновенная клетчатка, как у зеленых растений, а грибная, в состав которой входит фунгин. А фунгин весьма сходен с хитином, тем самым веществом, из которого состоит панцирь рака или твердый наружный покров жука. Фунгин придает грибной клетке большую прочность, и об этом нельзя забывать, когда вы приготавливаете грибы для еды. Ведь разрушается фунгин только при длительном воздействии высокой температуры. Но не только содержанием фунгина отличается грибная клетка. Природа дала ей необычный для растительных организмов крахмал — гликоген, который встречается только у животных. Так что были у Карла Линнея кое-какие основания для того, чтобы сомневаться — уж не к животному ли царству относятся грибы? Размножаются -грибы спорами. Могут размножаться и кусочками грибницы, если поместить их в благоприятные условия. Так разводят, например, шампиньоны. Чтобы споры вызрели, шляпочные грибы строят сначала «плодовое тело» , состоящее из шляпки и ножки, что мы и называем грибом, хотя на самом деле это не гриб, а своеобразный орган размножения грибного организма. Все три основные группы организмов - животные, растения и грибы - являются эукариотами . Однако строение их клеток неодинаково. Эти различия наряду с особенностями питания легли в основу деления надцарства эукариот на три царства. Животная клетка не имеет плотной клеточной стенки. В ней отсутствуют вакуоли, характерные для растений и некоторых грибов. В качестве резервного энергетического вещества обычно накапливается полисахарид гликоген . Большинство клеток растений и грибов, подобно клеткам прокариот, окружено твердой клеточной оболочкой, или стенкой. Однако химический их состав различен. В то время как основой стенки растительной клетки является полисахарид целлюлоза, грибная клетка окружена стенкой, в значительной части состоящей из азотсодержащего полимера хитина. Клетки растений всегда содержат пластиды, в то время как у животных и грибов пластид нет. Резервным веществом у большинства растений служит полисахарид крахмал, а у основной массы грибов, как и у животных, - гликоген.