СНК что это кратко пунктами

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Сове́т наро́дных комисса́ров РСФСР (сокр. Совнарком РСФСР; СНК РСФСР; до 1918 — Совет народных комиссаров) — правительство советской России в 1917—1946 годы. Учреждён 9 ноября 1917 года «в качестве временного рабочего и крестьянского правительства» под названием Совет народных комиссаров[1], которое использовалось до принятия Конституции РСФСР 1918 года.С 1918 года образование Совета народных комиссаров РСФСР являлось прерогативой ВЦИК[2], а с 1937 года —Верховного совета РСФСР. Совнарком РСФСР формировался из народных комиссаров — руководителей народных комиссариатов (наркоматов) советской России — во главе с председателем Совнаркома РСФСР. Подобные совнаркомы создавались и в других советских республиках. После образования СССР, в период между подписанием Договора об образовании СССР 29 декабря 1922 года и формированием Совета народных комиссаров СССР 6 июля 1923 года, Совнарком РСФСР временно исполнял функции правительства СССР. [источник не указан 137 дней] Законом СССР от 15 марта 1946 года[3] и Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 марта того же года[4]Совнарком РСФСР преобразован в Совет министров РСФСР.