Как разобрать золотую как часть речи помогоите пж
Русский язык
Как разобрать золотую как часть речи помогоите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Золотую (Какую?)- н.ф. золотой, прил., В. п., ед. ч., ж. р., второстепенный член приложения.
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