Почему озеро селигер назвали так?
Окружающий мир
Почему озеро селигер назвали так?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первые упоминания об этом водоеме встречаются в летописях 12 века. И в них он называется Серигер. Чаще всего происхождение этого слова связывают с финским языком, ведь первыми жителями в этих местах были финно-угорские племена. Но мнения языковедов в этом вопросе расходятся. Существует несколько теорий, объясняющих происхождение названия озера Селигер: 1Наиболее часто это слово относят к финскому языку и переводят как "прозрачное, изрезанное озеро". Это самая правдоподобная версия, ведь Селигер действительно имеет очень чистую, прозрачную воду и причудливо изрезанную береговую линию. 2Иногда название озера связывают с другими финскими словами: "высоко расположенное озеро" или "плотвяное озеро". Но эти версии являются недоказанными. 3 Трактуют значение этого слова и как "озеро на волоке". Ведь раньше Селигер лежал на пути, связывающем Волгу и Балтику. Здесь суда перетаскивали из одного водного бассейна в другой. 4 Не менее распространенной является версия, когда происхождение названия "Селигер" связывают с монгольским словом, обозначающим "луна на земле", ведь именно так водоем выглядит в зимнее время.
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