Округлите числа 86 832, 238 480, 2 560 511 до раздела тысяч. Определите, до какого разряда выполнено округление: а) 17 381~~20 000; б) 36 241~~36 200
Математика
Округлите числа 86 832, 238 480, 2 560 511 до раздела тысяч. Определите, до какого разряда выполнено округление: а) 17 381~~20 000; б) 36 241~~36 200
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 90000,200000,2600000 а)до тысяч б)до десятков
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