Краткий пересказ оДмитрии Донском.

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Дмитрий Иванович Донской (1350–1389), великий князь московский и владимирский. Дмитрий Донской родился 12 октября 1350 года. Сын великого князя Ивана Ивановича Красного (1326–1359). Годы правления 1359 – 1389. Некоторые исследователи биографии Дмитрия Донского считают, что он был женат дважды. О первом брачном союзе великого князя известны лишь крохи: Дмитрий Иванович женился в 12 лет, и супруга князя, скорее всего, умерла во время чумы 1364 года. Второй женой Дмитрия Донского в 1867 году стала княжна Евдокия, младшая дочь великого князя нижегородского и суздальского Дмитрия Константиновича (?–1407). В этом браке у Дмитрия Ивановича родилось 13 детей. Девять сыновей: Даниил (конец 1369 г., умер в младенчестве), великий князь московский и владимирский Василий (1371–1425), князь звенигородский и галицкий Юрий (1374–1434), Андрей-Юрий Большой (1376 - ?), Семен (1379, умер во младенчестве), князь можайский и белозерский Андрей Меньшой (1382–?), Петр (1385–?), Иван (1375-1378 (?) – 1393, в монашестве) и Константин (1389–?). Четыре дочери: Софья (с 1387 года замужем за Федором Ольговичем Рязанским), Мария (с 1394 года замужем за князем Семеном (Лугвением) Ольгердовичем Литовским), Анастасия (с 1397 года замужем за князем Иваном Всеволодовичем Холмским) и Анна (1388–?). Дмитрий Иванович стал великим князем московским в 1359 году в девятилетнем возрасте, после смерти своего отца. По его завещанию наставником и воспитателем Дмитрия стал митрополит Алексий. Большое влияние на великого князя Дмитрия Ивановича оказал и настоятель Троицкого монастыря Сергий Радонежский, с которым у него сложились близкие и доверительные отношения. Именно к Сергию Радонежскому за благословением перед Куликовской битвой пришел Дмитрий Иванович. Князь Дмитрий был глубоко верующим человеком и всегда поддерживал православные храмы и святые обители. Дмитрий Иванович основал Николо-Угрешский монастырь, сделал щедрые пожертвования в Троицкий и московский Симонов монастыри. В годы его княжения были открыты монастыри в Москве, Серпухове, Коломне и других местах Московского княжества. За годы правления Дмитрия Ивановича были существенно расширены границы Московского княжества. Изменяется и облик великокняжеского престола. В 1366 году Дмитрий Иванович построил в Москве новый каменный кремль. В 1368 и 1370 годах под стенами Московского кремля потерпел поражение великий литовский князь Ольгерд.