Убидитесь в том, что равенства неверны. Поставь скобки так. чтобы равенства стали ??ерными: 8*9-2=56; 25-6*3=57; 6+5*8+4=66; 54-24+12=18

Математика

Убидитесь в том, что равенства неверны. Поставь скобки так. чтобы равенства стали ??ерными: 8*9-2=56; 25-6*3=57; 6+5*8+4=66; 54-24+12=18

Автор: Гость