Убидитесь в том, что равенства неверны. Поставь скобки так. чтобы равенства стали ??ерными: 8*9-2=56; 25-6*3=57; 6+5*8+4=66; 54-24+12=18
Математика
Убидитесь в том, что равенства неверны. Поставь скобки так. чтобы равенства стали ??ерными: 8*9-2=56; 25-6*3=57; 6+5*8+4=66; 54-24+12=18
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8*(9-2)=56; (25-6)*3=57; 6+5*(8+4)=66; 54-(24+12)=18
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