Длинная сторона прямоугольника равна 5см 6мм. Она вдвое больше другой стороны. Нач??рти такой прямоугольник. вычесли его периметр.
Математика
Длинная сторона прямоугольника равна 5см 6мм. Она вдвое больше другой стороны. Нач??рти такой прямоугольник. вычесли его периметр.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 см 6 мм = 56 мм 56 : 2 = 28 мм наименьшая сторона прямоугольника. Р прямоугольника = 56+56+28+28=168 мм периметр пямоугольника 168 мм = 16 см 8 мм Ответ:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Соедените определения значений со словами,подходящими по смыслу,вставляя пропущ??нные слова сам.. больш... Животн.. В мире-... Черн...золото-... Сп...
Другие предметы
Математика
Расставьте знаки действий "+", "-", "х", ":" и скобки так,чтобы подучилось верное равенс??во: а) 1 9 9 9 = 0, б) 1 9 9 9 = 1, в) 1 9 9 9 = 3,...
Математика