Длинная сторона прямоугольника равна 5см 6мм. Она вдвое больше другой стороны. Нач??рти такой прямоугольник. вычесли его периметр.

Математика
Длинная сторона прямоугольника равна 5см 6мм. Она вдвое больше другой стороны. Нач??рти такой прямоугольник. вычесли его периметр.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 см 6 мм = 56 мм 56 : 2 = 28 мм наименьшая сторона прямоугольника. Р прямоугольника = 56+56+28+28=168 мм периметр пямоугольника 168 мм = 16 см 8 мм Ответ: 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Соедените определения значений со словами,подходящими по смыслу,вставляя пропущ??нные слова сам.. больш... Животн.. В мире-... Черн...золото-... Сп...
Ответить
Другие предметы
Как расшифровывается санпин(или как правильно писать)
Ответить
Математика
Расставьте знаки действий "+", "-", "х", ":" и скобки так,чтобы подучилось верное равенс??во: а) 1 9 9 9 = 0, б) 1 9 9 9 = 1, в) 1 9 9 9 = 3,...
Ответить
Математика
Как решить задачу? Сын моложе папы в 4 раза. Папа старше сына га 24 года. Сколько лет ??ыну?
Ответить
Биология
В чем сходства и отличия клеток грибов от клеток растений и животных??
Ответить