Длинная сторона прямоугольника равна 5см 6мм. Она вдвое больше другой стороны. Нач??рти такой прямоугольник. вычесли его периметр.

Математика

Длинная сторона прямоугольника равна 5см 6мм. Она вдвое больше другой стороны. Нач??рти такой прямоугольник. вычесли его периметр.

Автор: Гость