Три восьмых минус семь шестнадцатых! пожалуйста :)
Математика
Три восьмых минус семь шестнадцатых! пожалуйста :)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
38 - 716 = 616 - 716 = - 1/16
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