Расположите в порядке убывания а) 7,34 , 7,4 7,3 б) 10,2 , 10,1 10,16 в) 2,356 , 2,35 , 2,36 г) 0,007 , 0,008 , 0,0073
Математика
Расположите в порядке убывания а) 7,34 , 7,4 7,3 б) 10,2 , 10,1 10,16 в) 2,356 , 2,35 , 2,36 г) 0,007 , 0,008 , 0,0073
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)34 7 4 3 б)16 19 2 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Длинная сторона прямоугольника равна 5см 6мм. Она вдвое больше другой стороны. Нач??рти такой прямоугольник. вычесли его периметр.
Русский язык
Соедените определения значений со словами,подходящими по смыслу,вставляя пропущ??нные слова сам.. больш... Животн.. В мире-... Черн...золото-... Сп...
Другие предметы