Расположите в порядке убывания а) 7,34 , 7,4 7,3 б) 10,2 , 10,1 10,16 в) 2,356 , 2,35 , 2,36 г) 0,007 , 0,008 , 0,0073

Математика

Расположите в порядке убывания а) 7,34 , 7,4 7,3 б) 10,2 , 10,1 10,16 в) 2,356 , 2,35 , 2,36 г) 0,007 , 0,008 , 0,0073

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