Расположите в порядке убывания а) 7,34 , 7,4 7,3 б) 10,2 , 10,1 10,16 в) 2,356 , 2,35 , 2,36 г) 0,007 , 0,008 , 0,0073

Математика
Расположите в порядке убывания а) 7,34 , 7,4 7,3 б) 10,2 , 10,1 10,16 в) 2,356 , 2,35 , 2,36 г) 0,007 , 0,008 , 0,0073
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)34 7 4 3 б)16 19 2 1
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Зимовщик зимовка озимь зимник зимовать обозначь в словах окончание и корень
Ответить
Математика
Три восьмых минус семь шестнадцатых! пожалуйста :)
Ответить
Математика
Длинная сторона прямоугольника равна 5см 6мм. Она вдвое больше другой стороны. Нач??рти такой прямоугольник. вычесли его периметр.
Ответить
Русский язык
Соедените определения значений со словами,подходящими по смыслу,вставляя пропущ??нные слова сам.. больш... Животн.. В мире-... Черн...золото-... Сп...
Ответить
Другие предметы
Как расшифровывается санпин(или как правильно писать)
Ответить