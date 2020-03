Краткое сообщение НА АНГЛИСКОМ ЯЗЫКЕ "что нужно делать что бы долго и счасливо жить?" СРОЧНОО

Гость: Гость:

To live a long and happy life you must be kind and good person.Dont laugh when someone can`t do something, try to help him.Dont be rude to your parents, `cause they`re always helping you, trying to make you happy. If you want a long and happy life - just be kind and good person, and then you`ll get it. Что бы прожить длинную и счастливую жизнь ты должен быть доброй и хорошей персоной.Не смейся когда кто-то не может что-то сделать, попытайся ему помочь.Не будь грубым со своим родителями, потому что они всегда помогают тебе, пытаются сделать тебя счастливым. Если ты хочешь длинную и счастливую жизнь - просто будь хорошим и добрым, и тогда ты ее получишь.