Решите графически систему уравнений {3у-х=3 {Х-у=1
Алгебра
Решите графически систему уравнений {3у-х=3 {Х-у=1
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Гость:
По графику видно значение ордината и абсцисса, по их пересечению
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