Составьте выражение по условию задачи. 1) одно число равно А, а другое в 5 раз больше. Чему равно второе число? 2) одно число равно B,а другое на 5 больше. Чему равно второе число ? 3)Тане 10 лет ,а Ира в N раз младше . скол...

Математика

Составьте выражение по условию задачи. 1) одно число равно А, а другое в 5 раз больше. Чему равно второе число? 2) одно число равно B,а другое на 5 больше. Чему равно второе число ? 3)Тане 10 лет ,а Ира в N раз младше . сколько лет Ире ? 4)В школу Степа идёт 15 мин ,а обратно --на C мин дольше . сколько времени у него уходит на дорогу в школу и обратно ? прошу подробного разъяснения .заранее спасибо .

Автор: Гость