Составьте выражение по условию задачи. 1) одно число равно А, а другое в 5 раз больше. Чему равно второе число? 2) одно число равно B,а другое на 5 больше. Чему равно второе число ? 3)Тане 10 лет ,а Ира в N раз младше . скол...
Математика
Составьте выражение по условию задачи. 1) одно число равно А, а другое в 5 раз больше. Чему равно второе число? 2) одно число равно B,а другое на 5 больше. Чему равно второе число ? 3)Тане 10 лет ,а Ира в N раз младше . сколько лет Ире ? 4)В школу Степа идёт 15 мин ,а обратно --на C мин дольше . сколько времени у него уходит на дорогу в школу и обратно ? прошу подробного разъяснения .заранее спасибо .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
<--- 1) 1число - 5 | 2число - ?, в 5 раз больше. _| 5•5=25 - 2 число <-- 2) 1число - 20 | 2число -?, на 5 больше _| 20+5=25 - 2 число <-- 3) Тане - 10лет | Ире - ?лет, в 2 раза меньше _| 10:2=5(лет) - Ире <-- 4) Идёт - 15 мин | Обратно - ? мин, на 5 больше _| 15+5=20(мин) - идет обратно.
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