Абранный на компьютере реферат содержит 512 страниц, на каждой странице по 96 строчек. Каждая строчка этого документа содержит по 32 символа. Определите информационный объем файла в килобайтах. Ответ запишите по образцу: n*2^k ...

Информатика
Абранный на компьютере реферат содержит 512 страниц, на каждой странице по 96 строчек. Каждая строчка этого документа содержит по 32 символа. Определите информационный объем файла в килобайтах. Ответ запишите по образцу: n*2^k n - нечетное натуральное число, ответ набираем без пробелов. Единицы измерения не указываем
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 символ ≡ 8 бит 96=3*32 =3*2^5 F=8*512*96*32 =3*2^3 *2^9*2^5*2^5=3*2^22 бит=3*2^9 Кбайт
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