Абранный на компьютере реферат содержит 512 страниц, на каждой странице по 96 строчек. Каждая строчка этого документа содержит по 32 символа. Определите информационный объем файла в килобайтах. Ответ запишите по образцу: n*2^k ...

Информатика

Абранный на компьютере реферат содержит 512 страниц, на каждой странице по 96 строчек. Каждая строчка этого документа содержит по 32 символа. Определите информационный объем файла в килобайтах. Ответ запишите по образцу: n*2^k n - нечетное натуральное число, ответ набираем без пробелов. Единицы измерения не указываем

Автор: Гость