Помогите помогите сделать морфемный разбор местоимений : мной , этого , мне , меня

Русский язык
Помогите помогите сделать морфемный разбор местоимений : мной , этого , мне , меня
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мной - мн - корень и основа, ой - окончание, мне - мн - корень и основа, е - окончание, меня - мен - корень и основа, я - окончание. Этого - эт - корень и основа, ого - окончание.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите Решить 9^5 x 4^3:27^4x2^5
Ответить
Українська мова
Прислів'я про козака
Ответить
Математика
347-(101+b)=132 составить и решить уравнение
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста решить Используя метод электронного баланса, расставьте ко??ффициенты в уравнении реакции, определите окислитель и восстанови...
Ответить
Алгебра
Представьте выражение в виде степени и вычислите его значение. Номер 57
Ответить