Помогите помогите сделать морфемный разбор местоимений : мной , этого , мне , меня
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Помогите помогите сделать морфемный разбор местоимений : мной , этого , мне , меня
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мной - мн - корень и основа, ой - окончание, мне - мн - корень и основа, е - окончание, меня - мен - корень и основа, я - окончание. Этого - эт - корень и основа, ого - окончание.
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