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Прислів’я про козаків Прислів’я та приказки про козаків Без гетьмана військо гине. Береженого Бог береже, а козака – шабля. Бог не без милості, козак не без долі (щастя). Гетьман знає, що в нас нічого немає. Де байрак, там і козак. Де два козаки, там три гетьмани. Де козак, там і слава. Дівчина родиться, а козак на коня садовиться. До булави треба голови. Добрий козак баче, де отаман скаче. Дожились козаки — нема ні хліба, ні габаки. За наше жито та ще нас бито. За честь голова гине Звання козацьке, а життя собацьке. Прислів’я про козака Зроду-віку козак не був і не буде катом! Козак з біди не заплаче. Козак з бідою, як риба з водою. Козак з Дону – козак зроду. Козак не боїться ні тучі, ні грому. Козак оженився, наче упився. Козак хороший, та нема грошей. Козак у дорозі, а надія в Бозі. Козаки, як діти: хоч багато — поїдять, хоч трохи — наїдяться. Козакові воєвода – велика невгода. Козацькому роду нема переводу. Місяць — козаче сонце. Народні прислів’я про козаків На козаку й рогожа пригожа. Не журися,козаче,нехай ворог плаче! Не так тії пани, як підпанки. Не той козак, що за водою пливе, а той, що проти води. Не той козак, що поборов, а той, що вивернувся. Не той козак, хто боїться собак; Не усе ж то козак, що списа має. От тобі хомут і дуга – тобі я більше не слуга. Птиця з птицею не наб’ється, а козак з дівчиною не наживеться (мусить покинути). «Пугу! Пугу!» — «Козак з Лугу» Сам загинай, а братчика виручай; Січ — мати, а Великий Луг — батько. Скажи, враже, як пан каже. Сніп з бородою, а козак з молодою. Прислів’я про козацьку звитягу Степ та воля — козацька доля. Терпи козаче, отаманом будеш. Терпи, козаче, горе — будеш пити мед. Терпи, хлопче, козаком будеш. Три пани, два отамани, а один підданий. Хіба ж душа моя з лопуцька і не бажа того, що й людська? Хліб та вода – то козацька їда. Хоч і спина гола, аби своя воля. Хто любить піч, тому ворог Січ. Чоловік без волі, як кінь на припоні. Щирий козак ззаду не нападає. Що нам холод, коли козак молод! Прислів’я про козацьку славу У козака життя коротке, а слава вічна Якби хліб та одежа, то козак і вмер би лежа. Язик, як шабля, а шабля, як язик Як є хліб і вода – козаку не біда Козаку лучче проміняти шаблю на веретено, ніж напасти вдвох на одного. Прислів’я про козаків ще раз доводять їх мужність, хоробрість, готовність іти за перемогою, та їх невибагливість у повсякденному житті.Джерело: http://dovidka.biz.ua/prisliv-ya-pro-kozakiv/ Довідник цікавих фактів та корисних знань © dovidka.biz.ua