В раствор с массовой долей хлорида натрия равному 5% и массой раствора в 350 грамм добавили 25 грамм воды,найди новую массовую долю
Химия
В раствор с массовой долей хлорида натрия равному 5% и массой раствора в 350 грамм добавили 25 грамм воды,найди новую массовую долю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для начала найдем массе NaCl в растворе. m(NaCl)=350*5/100=17,5г Теперь найдём массовую долу NaCl в новом растворе по формуле: w=m в-ва/m р-ра+m H2O w(NaCl)=17,5/350+25=0,046-это в массовых долях. Переведём в проценты: 0,046*100=4,6%
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