Напишите сочинение на тему зачем нужен интернет на казахском языке, не меньше 5 пр??дложений

Қазақ тiлi
Напишите сочинение на тему зачем нужен интернет на казахском языке, не меньше 5 пр??дложений
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ғаламтор(интернет) Ғаламтор адамға қажетті ақпараттар алуға керек.Ғаламтордан жаналықтарды көруге,досына хат жазуга болады.Бірақ ғаламтордан дайын ақпараттарды кошірген мəдениетсіздикке жатады.Ғаламтордын пайдасы коп
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