Веревку длиной 30 метров разрезали на 3 части. одна из них на 1 метр больше другой ин?? 1 м меньше третьей.найди длину каждой части. в ответе укажи большую
Математика
Веревку длиной 30 метров разрезали на 3 части. одна из них на 1 метр больше другой ин?? 1 м меньше третьей.найди длину каждой части. в ответе укажи большую
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10,тогда у 1 будет 9 а у второй 11 и в итоге 30м
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Английский язык
Пожалуйста помогите перевести расказ Clndella. This is the story of Cinderella.She is a beautiful girl.She hasn't got a mother.Her father has got a...
Английский язык
Вставьте пропущенное слово My sister tries to lead a ............. lifestyle-lots of exercise, fruit, and no jink food a)health б)healthy ...
Английский язык
Впиши в предложение глагол to be в нужной форме прошедшего времени: Sherlock Holmes _____________ a famois detective. Doctor Watson ___________...