Веревку длиной 30 метров разрезали на 3 части. одна из них на 1 метр больше другой ин?? 1 м меньше третьей.найди длину каждой части. в ответе укажи большую

Математика

Веревку длиной 30 метров разрезали на 3 части. одна из них на 1 метр больше другой ин?? 1 м меньше третьей.найди длину каждой части. в ответе укажи большую

Автор: Гость