Надо срочно... люди помогите... позязя я в английском полный 0((( надо про беларусь на??исат. When Belarusian people eat oyt... The busiest... Many people eat out in.... ...are popular with... Visitors to Belarus otfen... Help

Английский язык
Надо срочно... люди помогите... позязя я в английском полный 0((( надо про беларусь на??исат. When Belarusian people eat oyt... The busiest... Many people eat out in.... ...are popular with... Visitors to Belarus otfen... Help
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калі беларускі народ куды-небудзь паесці ... ажыўленых ... Многія людзі ядуць у .... ... карыстаюцца папулярнасцю ў ... Наведвальнікі Беларусі часта ... Дапамога
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська мова
Як ви розумієте віслів книги це ріки що напувають всесвіт
Ответить
Русский язык
Оглашается звуко-буквеный разбор
Ответить
История
Определите общие черты организации пространства, характерные для площади собора Святого Петра и Версальского дворца
Ответить
Русский язык
Буква и у нее звуки йы или нет их
Ответить
Математика
Запиши в первый столбик разности чисел ,20+6и 7+40 ,а во второй суммы чисел и вычислите их 36-6 75-70
Ответить