Надо срочно... люди помогите... позязя я в английском полный 0((( надо про беларусь на??исат. When Belarusian people eat oyt... The busiest... Many people eat out in.... ...are popular with... Visitors to Belarus otfen... Help
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Надо срочно... люди помогите... позязя я в английском полный 0((( надо про беларусь на??исат. When Belarusian people eat oyt... The busiest... Many people eat out in.... ...are popular with... Visitors to Belarus otfen... Help
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Калі беларускі народ куды-небудзь паесці ... ажыўленых ... Многія людзі ядуць у .... ... карыстаюцца папулярнасцю ў ... Наведвальнікі Беларусі часта ... Дапамога
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