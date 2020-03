Впиши в предложение глагол to be в нужной форме прошедшего времени: Sherlock Holmes _____________ a famois detective. Doctor Watson _____________ his friend. They ________ strong and friendly. They ________ good people. Cr...

Английский язык

Впиши в предложение глагол to be в нужной форме прошедшего времени: Sherlock Holmes _____________ a famois detective. Doctor Watson _____________ his friend. They ________ strong and friendly. They ________ good people. Criminals __________ afraid of them.

Автор: Гость