Моря, Заливы, Проливы, Острова, Полуострова и страны граничующие с Россией (Всё по ??оссии)

География
Моря, Заливы, Проливы, Острова, Полуострова и страны граничующие с Россией (Всё по ??оссии)
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
моря Охотское Белое море Баренцево море Карское море море Лаптевых восточно-сибирское море чукотское море
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