Помогите пожалуйста решить Используя метод электронного баланса, расставьте ко??ффициенты в уравнении реакции, определите окислитель и восстановитель, схема: H2S+KCLO3-gt;S+KCL+H2O

Химия

Помогите пожалуйста решить Используя метод электронного баланса, расставьте ко??ффициенты в уравнении реакции, определите окислитель и восстановитель, схема: H2S+KCLO3-gt;S+KCL+H2O

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