Определите массу тела, уравновешенного на рычажных весах набором гирь:50г ; 10г; 5г; 500 мг; 20 мг .Выразите массу тела в СИ
Физика
Определите массу тела, уравновешенного на рычажных весах набором гирь:50г ; 10г; 5г; 500 мг; 20 мг .Выразите массу тела в СИ
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
50г=0,05кг 10г=0,01кг 5г=0,005кг 500мг=0,0005кг 20мг= 0,000002кг
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
В раствор с массовой долей хлорида натрия равному 5% и массой раствора в 350 грамм добавили 25 грамм воды,найди новую массовую долю
Математика
Помогите решить. Вычислите удобным способом 32*65-65*29+29*62-62*26+26*59-59*23+23*56-56*20+20*53-53*17-17*50-50*14 пишите полное решение. Заранее ...