347-(101+b)=132 составить и решить уравнение
Математика
347-(101+b)=132 составить и решить уравнение
Ответ(ы) на вопрос:
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347-132-101=114 d=114
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