347-(101+b)=132 составить и решить уравнение

Математика
347-(101+b)=132 составить и решить уравнение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
347-132-101=114 d=114
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите пожалуйста решить Используя метод электронного баланса, расставьте ко??ффициенты в уравнении реакции, определите окислитель и восстанови...
Ответить
Алгебра
Представьте выражение в виде степени и вычислите его значение. Номер 57
Ответить
Физика
Определите массу тела, уравновешенного на рычажных весах набором гирь:50г ; 10г; 5г; 500 мг; 20 мг .Выразите массу тела в СИ
Ответить
Химия
В раствор с массовой долей хлорида натрия равному 5% и массой раствора в 350 грамм добавили 25 грамм воды,найди новую массовую долю
Ответить
Математика
Помогите решить. Вычислите удобным способом 32*65-65*29+29*62-62*26+26*59-59*23+23*56-56*20+20*53-53*17-17*50-50*14 пишите полное решение. Заранее ...
Ответить