Помогите пожалуйста!!!! Подготовка аптечки первой помощи детям при несчастных слу??аях и травмах.

Гость: Гость:

• первым делом обязательно сообщи кому-либо из взрослых о несчастном случае;• если нужно — кричи, громко зови на помощь;• как можно скорее вызови скорую медицинскую помощь сам или попроси об этом кого-нибудь;• если в результате несчастного случая человек потерял сознание — не пытайся перемещать его: это может ухудшить его состояние. Пострадавшему лучше всего лежать на спине так, чтобы ноги были немного выше, чем туловище. Его голова должна оставаться слегка запрокинутой;• чтобы помочь пострадавшему легче дышать, расстегни его воротник, развяжи галстук, ослабь туго затянутый пояс.