Помогите пожалуйста!!!! Подготовка аптечки первой помощи детям при несчастных слу??аях и травмах.

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Помогите пожалуйста!!!! Подготовка аптечки первой помощи детям при несчастных слу??аях и травмах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
• первым делом обязательно сообщи кому-либо из взрослых о несчастном случае;• если нужно — кричи, громко зови на помощь;• как можно скорее вызови скорую медицинскую помощь сам или попроси об этом кого-нибудь;• если в результате несчастного случая человек потерял сознание — не пытайся перемещать его: это может ухудшить его состояние. Пострадавшему лучше всего лежать на спине так, чтобы ноги были немного выше, чем туловище. Его голова должна оставаться слегка запрокинутой;• чтобы помочь пострадавшему легче дышать, расстегни его воротник, развяжи галстук, ослабь туго затянутый пояс.

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