Что мешало индустриальному развитию латинской америке?

Гость: Гость:

Испания, а Португалия еще больше были феодальными странами и тогда, когда в наиболее развитой стране того времени - Англии - уже развивался капитализм. Понятно, что капитализм - более прогрессивный строй, чем феодализм. Старые производственные отношения мешали развитию и самых метрополий, и колоний этих стран в Латинской Америке. Поэтому на путь полу-индустриального развития латиноамериканские страны встали только в середине 19 века. Т. е. тогда, когда промышленность уже полным ходом развивалась в Англии и в США. И те страны, которые позднее всего стали развивать промышленность и военные силы, между прочим, тоже, оказались в худшем положении, чем страны с более быстрым развитием. Например, это привело к поражению Боливии и Перу в Тихоокеанской войне, потере Боливией выхода к Тихому океану. Официально победителем Тихоокеанской войны была Чили, неофициальным - хозяева селитряных рудников из Англии.