Напиши песьмо другу или подруге
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Напиши песьмо другу или подруге
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Привет, Лиза! Спасибо за письмо, я была рада его получить. Я счастлива что ты хорошо провела свой день рождения, и что тебе подарили много классных подарков и цветов! Наконец-то наступила весна! У нас в ...солнечно и ясно. Как хорошо что теперь можно носить одежду и обувь полегче! Теперь, когда снег расстаял можно кататься на велосепеде, роликовых коньках. А какая у вас погода? Дела у меня идут хорошо. Как ты знаешь, я занимаюсь танцами. Недавно проводили конкурс и наша группа заняла 2 место! Нам выдали граматы и медали! Я была на 7 небе от счастья! Позже я тебе пришлю фотографии с конкурса. У моих родителей скоро будет годовщина свадьбы и я готовлю им сюрприз! Хочу испечь шоколадный торт! Надеюсь, им понравится. Жду не дождусь этой даты! Как твои дела? Как дела в школе? Как поживает твоя кошка? Какие у тебя планы на лето? Жду твоего письма. Настя. Можно написать о твоих делах.... или о чем то спросить и ответить!
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