ПОМОГИТЕ!!!Срочно!!! Кто владелец книги в следующей фразе? Какая синтаксическая норма нарушена в данном предложении? Книга племянника мужа учительницы сына моего соседа

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ПОМОГИТЕ!!!Срочно!!! Кто владелец книги в следующей фразе? Какая синтаксическая норма нарушена в данном предложении? Книга племянника мужа учительницы сына моего соседа

Автор: Гость