ПОМОГИТЕ!!!Срочно!!! Кто владелец книги в следующей фразе? Какая синтаксическая норма нарушена в данном предложении? Книга племянника мужа учительницы сына моего соседа
Русский язык
ПОМОГИТЕ!!!Срочно!!! Кто владелец книги в следующей фразе? Какая синтаксическая норма нарушена в данном предложении? Книга племянника мужа учительницы сына моего соседа
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно- Книга Племянника )
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