Краткое условие задачи ,у Даши 300 тенге. у а нары 150 тенге.сколько открыток по 50 тенге они могут купить?

Математика

Краткое условие задачи ,у Даши 300 тенге. у а нары 150 тенге.сколько открыток по 50 тенге они могут купить?

Автор: Гость