Краткое условие задачи ,у Даши 300 тенге. у а нары 150 тенге.сколько открыток по 50 тенге они могут купить?
Математика
Краткое условие задачи ,у Даши 300 тенге. у а нары 150 тенге.сколько открыток по 50 тенге они могут купить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
300+150=450 450:50=9
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