Круг радиуса 2,5 см перемещается по столу так, что его центр обходит контур квадра??а со стороной 10 см. Найдите площадь части стола, образованной следом круга. Выберите из приведенных в ответах наиболее точное значение. А. ...
Математика
Круг радиуса 2,5 см перемещается по столу так, что его центр обходит контур квадра??а со стороной 10 см. Найдите площадь части стола, образованной следом круга. Выберите из приведенных в ответах наиболее точное значение. А. 225 см2. Б. 201 см2. В. 195 см2. Г. 190 см2.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Круг проходит расстояние равное периметру квадрата Р=4а=4*10=40 см. Ширина полосы равна диаметру круга: D=2*2,5=5 см. Если развернуть след, пройденный кругом, то увидим, что он представляет собой прямоугольную полосу слева и справа которой половины круга. Следовательно площадь следа Равна сумме площадей прямоугольника и круга: 5*40+π*r²=200+3,14*2,5²=200+19,625=219,625 см². Наиболее точный ответ А.
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