Круг радиуса 2,5 см перемещается по столу так, что его центр обходит контур квадра??а со стороной 10 см. Найдите площадь части стола, образованной следом круга. Выберите из приведенных в ответах наиболее точное значение. А. ...

Математика

Круг радиуса 2,5 см перемещается по столу так, что его центр обходит контур квадра??а со стороной 10 см. Найдите площадь части стола, образованной следом круга. Выберите из приведенных в ответах наиболее точное значение. А. 225 см2. Б. 201 см2. В. 195 см2. Г. 190 см2.

Автор: Гость