Круг разделили на 3 сектора так , что 2 сектора имеют равные углы, а угол третьего сектора в 2 раза больше каждых из них . Сколько градусов содержит углы этих секторов ? Какие углы получаются ?

Математика

Круг разделили на 3 сектора так , что 2 сектора имеют равные углы, а угол третьего сектора в 2 раза больше каждых из них . Сколько градусов содержит углы этих секторов ? Какие углы получаются ?

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