Круг разделили на 3 сектора так , что 2 сектора имеют равные углы, а угол третьего сектора в 2 раза больше каждых из них . Сколько градусов содержит углы этих секторов ? Какие углы получаются ?

Математика
Круг разделили на 3 сектора так , что 2 сектора имеют равные углы, а угол третьего сектора в 2 раза больше каждых из них . Сколько градусов содержит углы этих секторов ? Какие углы получаются ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть одинаковые углы будут α (каждый) тогда третий угол будет 2α. Получаем α+α+2α=360° ⇒ 4α=360° ⇒ α=90° (первый и второй углы)  2α=180° (третий угол)
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