Круглый торт разрезали с помощью трёх прямолинейный разрезов так,что на каждом куске оказалось ровно одна розочка . сколько из натуральных чисел,меньших 7, могло быть количеством розочек на торте?
Математика
Круглый торт разрезали с помощью трёх прямолинейный разрезов так,что на каждом куске оказалось ровно одна розочка . сколько из натуральных чисел,меньших 7, могло быть количеством розочек на торте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если круглый торт разрезать пополам, потом ещё раз пополам( имеем 2 прямолинейных разреза и 4 четвертинки), одну четвертинку режем пополам! Имеем 3 разреза и 5 кусков торта с розочкой
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