Кружка до верху наполнена молоком.Определите объем кружки, если масса молока в кр??жке 515 г, плотность молока 1030

Физика
Кружка до верху наполнена молоком.Определите объем кружки, если масса молока в кр??жке 515 г, плотность молока 1030
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Все, что нужно, это формула m=p*V, где m - масса, p - плотность, V - объем. Отсюда искомый объем V=m/p При плотности молока 1,03 г/см3: 515/1,03=500 см3 Т. е. объем кружки составляет 500 см3
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